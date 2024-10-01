Спрос на отдых в Азии во время новогодних праздников растет

Эксперт по туризму и директор туристического агентства MAYEL Майя Котляр поделилась информацией о высоком спросе на отдых в Азии в преддверии новогодних праздников. Путешественники уже активно планируют свои поездки на грядущие каникулы.

© Poslednie-novosti.com

«В этом сезоне Таиланд будет «бить ключом» в прямом смысле этого слова. Это объясняется тем, что очень сильно расширилась сетка авиаперевозки: чартеры полетят не только на Пхукет, но и в Патайю практически из всех крупных регионов России», — отметила Котляр в интервью aif.ru.

Кроме того, эксперт упомянула, что популярностью также пользуются Бали, Вьетнам и Китай. Эти направления займут порядка 40-50% рынка выездного туризма.

В числе самых популярных стран для отдыха остаются Куба, Турция и ОАЭ. Рост интереса россиян к этим направлениям обусловлен расширением чартерных и регулярных авиаперевозок, а также открытием новых отелей. Замыкает список Египет, который ожидает приезд полтора миллиона туристов в этом году.