Французский визовый центр не дает туристам оформить шенген

Туристы, желающие оформить визу во Францию, сегодня утром столкнулись с проблемами. Они не могут заполнить анкеты на специальном портале. Это необходимо сделать перед подачей пакета документов в офис.

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Сайт французского визового центра выдает ошибку. Открыть портал сегодня не удается никому. В офисе сообщили, что проводятся технические работы. А вот сроков, в которые они завершатся, там назвать не могут.

Те туристы, кто подает свои документы в ближайшее время, но не успел подгрузить данные в анкету, все-таки не потеряют свои слоты, заверили в ВЦ. А это важно, так как на текущий момент запись занята до конца ноября. Заявители могут прийти в центр ко времени своего слота и оформить дополнительную услугу по заполнению анкеты. Сотрудники ВЦ сами введут на месте все необходимые данные. Это обойдется в 800 руб.

Ранее TourDom.ru писал, что туристам пообещали сложности с британскими визами из-за смены визового центра.