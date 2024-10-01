Туристы узнали о закрытии пляжа в ОАЭ за неделю до вылета

Туристы, купившие тур в BM Beach Resort 4* на первой линии в Рас-аль-Хайме, буквально за неделю до вылета узнали о закрытии пляжа. Ограничения связывают со строительством на острове Al Marjan комплекса казино и моста к нему. Об этом сообщают участники телеграм-чата для специалистов турбизнеса «Курилка ТурДома 2.0».

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«Пляж отеля будет закрыт с 28 сентября по 17 октября в связи с проведением строительных работ на курорте», – такое уведомление от туроператора турагенты получили буквально накануне ввода ограничений, 27 сентября. А 4 октября туристы уже должны вылетать в Эмираты.

Поставщик сообщил, что отель предоставит своим гостям трансфер до пляжа гостиницы – партнера BM Beach Hotel, который займет 20 минут. Возить туристов к морю обещают в течение дня начиная с 7 часов утра.

Однако клиентов, забронировавших туры в BM Beach Resort, такой вариант не устраивает. Люди возмущены: они считают, что заплатили за проживание на первой линии. А трансфер на море и «глобальная стройка» вокруг существенно меняют качество отдыха, поэтому некоторые из них собираются аннулировать тур и выбрать другой вариант. «Вот поэтому не люблю продавать ОАЭ заранее, не знаешь вечно, где стройка начнется», – отмечает турагент.

«Само по себе расположение пляжа не является существенным условием договора реализации турпродукта, – пояснила юрист сети турагентств «Розовый слон» Мария Чапиковская. – В то же время появление информации о строительных работах может говорить об изменении обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора».

Поэтому если туристы докажут, что не стали бы бронировать BM Beach Resort, получив сведения о закрытии пляжа, то смогут требовать расторжения договора в связи с изменением обстоятельств. Суд будет определять последствия расторжения договора и фактически понесенные туроператором расходы индивидуально, в соответствии с п. 3 ст. 451 ГК РФ. В данном случае, поскольку туроператор заранее о строительных работах не проинформировал, шансы на отказ с последующим взысканием средств у туристов хорошие, считает Мария Чапиковская.

Вопрос может решиться и в добровольном порядке – если турист через турагента направит туроператору мотивированную претензию и забронирует у этого же поставщика новый отель.

В то же время подобрать туристам подходящий вариант на ближайшие даты или на Новый год становится сложнее. По сравнению с июлем-августом прайсы на туры в ОАЭ значительно выросли. Некоторые отели встали на стоп на пиковые даты, в частности, на осенние и зимние школьные каникулы.