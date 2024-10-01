Туристы скупают билеты в Китай: спрос увеличился в 5 раз

Свердловские туристы все чаще выбирают Китай для путешествий. Спрос на туристические визы значительно вырос. Об этом рассказал исполняющий обязанности генерального консула КНР в Екатеринбурге Ван Тун.

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«Количество туристических виз, выданных за январь – август, увеличилось в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это хорошо говорит о нарастающей популярности Китая среди жителей Урала и Сибири. И потребность в прямых рейсах, конечно, довольно большая», – сообщил Ван Тун.

Теперь российские туристы могут оформить безвизовый въезд в Китай на 144 часа на основании авиабилетов в третью страну. Такая мера, по мнению и. о. генконсула, делает поездки в КНР проще.

Отметим, что в этом году было возобновлено авиасообщение из Екатеринбурга между двумя китайскими города: Пекином и Харбином. После пандемии специалисты вновь начали фиксировать увеличение туристического потока, сообщает «КП-Екатеринбург».

Напомним, что в 2024 году исполняется 75 лет со дня основания Китайской Народной Республики и установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Эти события широко празднуются. Так, в Екатеринбурге запланировано проведение фотовыставки, открытие читальных залов и фестиваля китайского кино.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Екатеринбурге проходит Международная выставка 100+ TechnoBuild. 600 компаний из 38 регионов представляют на площадке свои экспонаты и инновационные разработки.