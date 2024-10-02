Почему женщины по всему миру не могут заставить мужчин поехать в отпуск?

Женщины путешествуют чаще мужчин — по крайней мере об этом говорит статистика. Они в одиночку покоряют вершины с рюкзаком за спиной и танцуют на пляжной вечеринке в окружении подруг, отдают последние сбережения на билеты в экзотические страны и стараются запечатлеть на камеру каждый закат, чтобы сохранить воспоминания о своем приключении. Тем временем мужчины делают выбор в пользу стабильности и добиваются высот в карьере, а для полноценного отдыха им зачастую не нужно покидать родной город. Почему женщины так стремятся исследовать мир и какими способами мужчины удовлетворяют эту потребность, не выходя из дома, — разбиралась «Лента.ру».

«Не позволяйте браку мешать вам познавать мир»

«На машине я езжу каждый день, телефон — непрерывно держу в руках. До вечера я работаю на ноутбуке, перед сном — смотрю телевизор, а ночью сплю на дорогом удобном матрасе. Наверное, путешествия — это круто, но я выбираю вещи, которые ежедневно приносят мне комфорт и радость», — заявляет продюсер Никита из Тулы.

За последние восемь лет у мужчины было только две поездки на отдых: в основном, он летал в другие города и страны исключительно по работе. Никита предполагает, что это и закрывало его потребность в путешествиях. Раз в год туляк ездил в командировку на море, где у него был всего один свободный день — и ему этого всегда хватало.

Продюсер признается, что предпочитает тратить деньги «более рационально» — то есть на материальные блага вроде новых автомобилей, последних моделей компьютеров и смартфонов.

«Вот сейчас, например, моя девушка летит на Мальдивы, а я остаюсь делать ремонт в квартире. Это гораздо важнее, чем просто лежать у океана. За сумму путевки я спокойно наведу порядок в ванной комнате», — заявляет он.

И такое «разделение обязанностей» в современных парах стало трендом. В феврале 2024 года американская туристическая компания Road Scholar провела опрос и выяснила, что 30 процентов ее клиентов — соло-путешественники, а 85 процентов из них — женщины. Схожие данные предоставил крупный британский оператор паромных перевозок Condor Ferries. Оказалось, что 64 процента всех путешественников, которые когда-либо пользовались его услугами, — тоже женщины. И они совершенно не боятся колесить по миру в одиночку.

$125 млрд потратили женщины на путешествия в 2023 году, по данным Road Scholar.

Примечательным для Road Scholar стал тот факт, что больше половины индивидуальных туристок в 2022 году были замужем, однако отправлялись в отпуск без своего супруга. Одни объяснили это тем, что мужья просто не любят путешествовать, а другие пожаловались на конфликты, которые возникают с партнерами в отпуске из-за различия интересов.

«Не позволяйте такой глупости, как брак, помешать вашему стремлению познавать мир!» — пошутила на эту тему клиентка фирмы Барбара.

Другая соло-путешественница, 66-летняя Марсия Хендерсон заявила, что для нее важно исследовать мир в собственном режиме и не подстраиваться под чужой график.

«Мне нравится гулять, ходить в походы. У мужа проблемы с коленом, и он не разделяет моей страсти к природе, культуре и истории. Было бы ужасно не путешествовать только потому, что ему не нравится. Это моя страсть, и он поддерживает меня, как я поддерживаю его игру в гольф», — поделилась она.

Путешественница Полина из Москвы и вовсе пережила расставание в путешествии, поскольку ее молодой человек оказался не готов к недостатку комфорта в поездке. Она рассказала, что планировала провести отпуск в Индии с парнем, однако прямо во время путешествия мужчина сказал, что ему все не нравится, он соскучился по хорошему кофе и свежим круассанам и улетает домой.

«Ему не понравился менталитет индийцев, обилие грязи на улицах, шум и неприятные запахи. В итоге он взял билет в Москву на ближайшую дату, а я осталась в Индии одна. Сначала мне было немного страшно, но я быстро адаптировалась и прекрасно провела время, познакомилась с потрясающими людьми со всего мира, которые тоже путешествовали соло. Это был незабываемый опыт, ну, а мой партнер просто не прошел проверку на прочность», — с оптимизмом рассуждает девушка.

Тенденция такова, что сегодня женщины, наконец, ощущают свою целостность, безопасность и ценность в обществе.

«У мужчин долгое время была доминирующая позиция, а у женщин такого периода никогда не было за всю историю человечества. Сейчас эта ситуация переворачивается: появилось равенство, и это — огромная победа, — объясняет специалист по кризисной психологии и поведенческому анализу Василиса Кулешова. — 90 процентов профессий и увлечений выполняются одинаково хорошо и мужчинами, и женщинами. Женщины прекрасно водят автомобиль, а мужчины прекрасно готовят. Женщины успешно руководят компаниями, а мужчины — потрясающе воспитывают детей. Ощущение полной свободы, которой не было раньше, дает женщине пространство для духовных поисков и, в том числе, для путешествий».

«Куда-то поехать — это же нужно встать с дивана»

«Я путешествовала с самого детства — буквально с моих семи лет мы с родителями начали ездить за границу. Сначала это был отдых по системе all-inclusive в Турции и Египте, но потом моей маме стало скучно — ее внимание привлекли необычные страны. Когда в нашем окружении еще никто особо не путешествовал, мы отправились в Доминикану, потом в Мексику, потом на Кубу. А однажды мы поехали в Китай. Он не пользовался такой популярностью, как сейчас — туда даже не было постоянных рейсов. Но мама нашла один чартерный рейс на остров Хайнань, и мы поехали туда отдыхать в сентябре, прямо во время моей учебы», — вспоминает журналистка Полина из Москвы.

Потом семья начала открывать для себя Европу. Они отправились в евротур на автобусе — заезжали в один город с ночевкой, быстро осматривали достопримечательности и ехали дальше. При этом перед поездкой мама Полины изучала книги про историю, культуру и искусство западных стран — и была личным гидом для мужа и дочери. По наблюдениям журналистки, зачастую люди, которые первый раз попадают в Европу, хотят посетить столицу и ее главные достопримечательности. Однако ее родительница выбирала другой подход. Ей было намного интереснее приехать в колоритную глухую деревню — туда, где можно увидеть настоящую, нетуристическую Италию или Францию.

Полине казалось естественным, что всю организацию брала на себя именно мать. Отец же больше думал о работе. Мужчина оплачивал путешествия, но они не были ему настолько интересны: ему больше нравилось сидеть дома, ходить с друзьями на футбол, видеться с одноклассниками.

«Папу всегда нужно было уговаривать, он с недовольством воспринимал мамины идеи. А у нее — просто нескончаемое количество этих идей. Когда они посмотрели всю Европу, мама начала планировать туры в США, Малайзию, Танзанию. Папа нервничал, но в конце каждой поездки он пребывал в полном восторге и благодарил ее. Мама говорила, что мы живем один раз и обязательно нужно увидеть мир. А папа переживал, что ему опять придется брать отпуск и что дома ему было бы гораздо комфортнее, ведь в другой стране может случиться все, что угодно. Он все время думает о рисках, а маме просто все равно на эти риски. Я никогда не задумывалась, почему это так. Но потом я начала анализировать свое окружение и заметила, что в основном девушки куда-то тащат своих парней или просто едут одни. Мужчины же познают мир через другие вещи. В большинстве отношений, в которых я состояла сама, парни не особо стремились путешествовать. Им интереснее было позаниматься спортом, выпить пива с друзьями, посидеть на диване, в конце концов. А куда-то ехать — это же нужно встать с дивана, заставить себя собрать чемодан и потратить много денег», — смеется Полина.

Путешествия — это возможность ощутить причастность к этому огромному миру, говорит психолог Василиса Кулешова. Для маленького ребенка это может быть поход от дома до школы и первая поездка на автобусе, для студента — поездка на метро в институт, потом на поезде в Крым и так далее. География присутствия человека расширяется по мере роста его внутренней свободы. А свобода передвижения — одна из базовых функций души человека. Чем более духовно развита личность, тем больше у нее качеств для взаимодействия с миром, это — общительность, духовность, открытость, сопереживание, вовлеченность, внимание, поиск нестандартных решений.

«Это ни в коем случае не говорит о том, что мужчины прямолинейные и твердолобые, — подчеркивает эксперт. — Но у них есть конкретная цель и средства достижения этой цели. Нужно закончить институт и найти работу, затем — заработать денег и жениться. Жена родила ребенка — я должен обеспечить их, чтобы все были сытые и счастливые. Женщина же привносит разнообразие, в том числе выбирает, куда поехать отдыхать. Она наполняет красками, смыслом и рефлексией тот путь, который наметил мужчина. Она говорит: "Дорогой, посмотри, какой ты молодец, как много ты заработал, какие у тебя замечательные отношения с коллегами". Она подсвечивает эти моменты, потому что именно ей доступен этот уровень видения. Мужчина мыслит так: «У меня есть три недели отпуска, надо бы их чем-то заполнить. А вот сумма, которую я могу потратить». Он сделает это либо чтобы порадовать семью, либо чтобы качественно провести отпуск, либо чтобы исполнить какую-то детскую мечту. В целом, ему интересно путешествовать, но он не задается вопросом о значении своего путешествия. Женщина же наделяет его глубинным смыслом: «Что в нашей жизни поменяется благодаря этой поездке?» То есть мужчина отвечает за материальный компонент, а женщина — за духовный», — Василиса Кулешова, психолог.

«Сидеть на месте — непродуктивно для женщин, если они хотят успешную жизнь»

Разрыв в интересах к путешествиям у мужчин и женщин не связан с уровнем их дохода. Последние, несмотря на меньший заработок, тратят на поездки гораздо больше. В 2022 году зарплаты у женщин были в среднем на 17 процентов меньше, чему у мужчин, занимающих аналогичные позиции. Эта разница увеличивается, когда речь идет не о доходах, а об активах. Исследование Earnest за 2021 год показало, что капитал мужчин более чем вдвое превышает капитал женщин.

$12 000 в среднем составляет капитал мужчин — по сравнению со средним показателем в 5,5 тысячи долларов у женщин.

Все эти исследования доказывают, что женщины готовы преодолевать финансовые трудности, чтобы удовлетворить свою страсть к путешествиям. Но ни одно из них не объясняет, почему мужчины, которые явно находятся в более выгодном положении, не путешествуют так же много, как женщины.

Именно таким вопросом задалась одна из пользовательниц платформы Quora. Она начала дискуссию следующими словами:

«Кажется, мужчины одержимы не путешествиями, а тратой денег на перелет и отель, интерьер которого обязательно должен быть идентичным тому, что у них дома».

Ее высказывание вызвало бурную реакцию среди комментаторов-мужчин.

«Потому что женщины очень ленивы, а путешествия уводят их от работы настолько далеко, насколько это возможно! И обычно мужчина еще покрывает счет за поездку», — съязвил один из них.

Другие же пользователи пустились в более рациональные объяснения.

«Я ненавижу долго сидеть в самолете. Мне не обязательно расширять свою базу знаний за счет опыта в других странах — в лучшем случае, это всего лишь общение с новыми людьми. Я бы предпочел остаться в своей лаборатории, где я продуктивен и где другие люди могут получить от меня пользу. В свободное время я бы поиграл в футбол или занялся машиной, потому что я поддерживаю свой внешний вид и свое транспортное средство в рабочем состоянии. По сути, путешествия бесполезны, и я не хочу тратить на них энергию. Но женщины, похоже, используют их как повод для хвастовства. Ради чего? Я не знаю», — высказался инженер Данер Абдула.

По мнению еще одного комментатора, сотрудника телекоммуникационной компании Роберто Хименеса, после определенного возраста мужчины биологически стремятся к богатству больше, чем к чему-либо еще. А его можно достичь, только если оставаться на одном месте и много работать. Женщины, в свою очередь, по своей природе не обязаны стремиться к богатству — напротив, общество «заставляет» их искать состоятельных партнеров.

«Оставаться на одном месте было бы непродуктивно для женщин, если они хотят увеличить шансы на успешную жизнь в роли матери. Но стремление к путешествиям остается с ними навсегда, даже когда они выходят замуж и рожают детей. По иронии судьбы им нравятся мужчины, которые много путешествуют, особенно если речь идет о молодых женщинах. Это потому, что в молодости женщины ценят смелость и приключения больше, чем стабильность. Мужчина, который путешествует, — это мужчина, который много знает и сталкивался с большим количеством разных ситуаций. После определенного возраста женщины начинают ценить стабильность и богатство все больше и больше», — размышлял Хименес.

«Мужчине важно быть чемпионом, который переночевал в тундре и выжил»

Василиса Кулешова утверждает, что психическое устройство мужчины «нанизано» на его эго — он просто не умеет абстрагироваться от своих неудач.

«Вот, например, человек не умеет готовить. Для женщины это не значит, что она плохая, поскольку она хороша во всем остальном (хорошая мать, коллега, подруга). Но для мужчины это — удар по самооценке. Если у него что-то одно не получается, то плохо вообще все. Женщина может дифференцировать части своей личности, мужчина — нет. Поэтому достижения для него намного важнее, чем для женщины, которая живет чувствами», — поясняет психолог.

Ее слова подтверждает еще один россиянин, тренер Алексей из Брянска. Мужчина сравнивает путешествия со спортом — и одно, и другое, по его мнению, необходимо для того, чтобы подпитать уверенность в себе и получить подтверждение своей силы.

«Полюбоваться пейзажами с любимой, конечно, здорово — но ты делаешь это для нее. Прыгнуть с парашютом, покорить волну, пробежать марафон или взобраться на гору — это то, что ты делаешь для себя», — говорит он.

Более того, Алексею важно чувствовать контроль над ситуацией, тем более если он попал в незнакомое место.

«А если, например, ты едешь в новую страну с девушкой, то тебе вдвойне нельзя облажаться. Нельзя, чтобы она почувствовала дискомфорт, иначе ты уже не "на коне". Каждое путешествие — это авантюра, на которую ты идешь и неизбежно чувствуешь стресс. Если все складывается удачно, ты успокаиваешься, если нет — пытаешься делать вид, что спокоен», — делится тренер. «Мужчины путешествуют реже женщин, и они реже выбирают экзотические направления. По статистике, мужчины любят возвращаться в места, которые им понравились в предыдущих поездках, а женщины предпочитают новые приключения», — из статьи «Почему мужья не путешествуют», Women's Travel Group.

Алексей также отмечает, что путешественник никогда не может быть на сто процентов уверен, что ему понравится поездка. Разочарования подстерегают всюду: жилье в реальности может сильно отличаться от того, что показано на фотографиях в интернете, еда окажется некачественной, а менталитет и поведение местных жителей иногда просто выводит из себя. По этой причине мужчина предпочитает отдыхать в уже знакомых ему местах.

«Это как любимый фильм: ты точно знаешь, что он вызовет у тебя положительные эмоции, поэтому его приятно пересматривать десятки раз. А вот новый — может оказаться скучным, и ты зря потратишь на него вечер», — приводит пример он.

Однако в заключение Алексей признается, что иногда мужчинам приходится выходить из зоны комфорта, чтобы отыскать те самые места, в которые захочется возвращаться.

«Женщина наслаждается процессом путешествия, любуется видами, улавливает атмосферу места, делает фотографии. Мужчина же ставит перед собой цель — ему нужно покорить вершину горы, глядя себе под ноги, а не посмотреть рассвет на пике. Ему важно почувствовать себя чемпионом, который переночевал в тундре или переплыл Ганг… И выжил. А потом гордо поставил новую отметку на карте стран, в которых он побывал», — рассуждает Кулешова.

Она считает, что только это принесет мужчине удовлетворение — точно так же, как если бы он открыл свой бизнес или сделал идеальную форму в спортзале. А чтобы заняться бизнесом и купить абонемент в зал, не нужно куда-то ехать: почувствовать себя победителем можно и в своем городе.