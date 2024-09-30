Сразу три страны не готовы запустить новую систему въезда туристов

Запуск новой системы въезда/выезда туристов в Европу EES (Entry/Exit System) по-прежнему намечен на ноябрь, несмотря на трудности у некоторых государств – членов ЕС. Об этом СМИ рассказали в Еврокомиссии.

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На прошлой неделе стало известно, что Германия, Франция и Нидерланды не успели протестировать обновленные протоколы приема иностранцев. При этом с запуском EES туристам придется проходить более тщательный иммиграционный контроль, сдавать отпечатки пальцев и делать фото лица. С учетом того, что в данных странах традиционно самый высокий въездной и транзитный трафик, старт работы новой системы может привести к увеличению очередей на границах на 30–100%. Такие предположения высказали представители ряда европейских авиакомпаний и аэропортов.

В Еврокомиссии также подтвердили, что получили от Германии, Франции и Нидерландов письма о невозможности ввода EES на своей территории к ноябрю. Однако европейские чиновники все равно не намерены отступать от первоначального плана. В ЕК заявили, что запуск EES произойдет через месяц, а странам, у которых есть сложности с этой технологией, окажут посильную помощь.

Очевидно, события могут развиваться по двум сценариям. В первом запуск EES произойдет только в отдельных государствах, давших согласие на участие в трансграничном эксперименте. Во втором – стоит приготовиться к транспортному коллапсу, о котором уже предупредили в Международном совете аэропортов Европы.

Отметим, что туристам, планирующим поездку в Евросоюз в конце осени, стоит учитывать возможные трудности при прохождении границ.