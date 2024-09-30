Развитие туризма обсудили участники Евразийского экономического форума

Из Ирана председатель правительства Россиии прибыл в Ереван. В столице Армении Михаил Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и пленарной сессии Евразийского экономического форума. Сам форум уже стартовал. На одном из заседаний участники обсуждали сотрудничество в сфере туризма, передает корреспондент «МИР 24» Анна Ширханян.

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За целебной водой «Арзни» в санаторий приезжают не только со всей Армении, но и из стран СНГ. Здесь лечат сердечно-сосудистые заболевания, больные суставы и радикулит. 18-дневный курс с электрофорезом из местного торфа и парафиновые ванны позволяют пациентам на год забыть о своих болезнях.

«Информацию нашли в интернете, и первый раз приехали и повторно заехали, чисто профилактические меры. Здесь мне нравится больше всего отношение к пациенту», – рассказала турист из Москвы Мария Панкова.

Преимуществ много. Медицинский туризм – один из самых развитых. Качество услуг в Армении не уступает европейским, а приехать можно по внутреннему паспорту. Больше всего гостей из России.

«Парафин, торф, минеральные ванны четырехкамерные, я в восторге. У каждого, у кого была, я сказала спасибо огромное. Ну просто в восторге от страны, от санатория, от процедур», – поделилась турист из Санкт-Петербурга Светлана Смирнова.

По данным Министерства экономики, в настоящее время 43 авиакомпании осуществляют перелеты в Армению, а с недавних пор начали действовать прямые рейсы в Китай.

«В 2023 году мы зафиксировали рост туристического потока на 40%. На сегодняшний день граждане более 70 стран могут посещать Армению без визы на срок до 180 дней. Эта сфера не только стимулирует экономический рост, но и создает новые рабочие места, а также способствует культурному обмену», – подчеркнул председатель Федерации туризма Армении Мехак Апресян.

Главная цель форума ЕАЭС – выявить потенциал развития туристического бизнеса между странами. Туркомпании пяти стран должны представить пакеты, с помощью которых жители евразийского пространства смогут открыть для себя новые страны.

«Разные страны, разные культуры, но при этом у нас очень много общего, в первую очередь общие рейсы, общие туристические потоки, общие рынки третьих стран. Нужно сделать так, чтобы нам всем было удобнее и лучше работать», – считает председатель правления Республиканского союза туристической индустрии и представитель Российского союза туриндустрии в Белоруссии Филипп Гулый.

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«Это создание единых стандартов, единое понимание, обеспечение анализа эквивалентности регуляторики наших стран с тем, чтобы это было удобно, как бизнесу и инвестору в этой области, так и конечно пользователям этой отрасли, путешественникам и туристам», – отметил министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Бахыт Султанов.

На долю туризма приходится около 10% мирового валового национального продукта, более 7% мировых инвестиций, каждое десятое рабочее место. Учитывая географическую близость стран ЕАЭС, сотрудничество в этой отрасли может стать катализатором экономического роста.