Эксперт предположил, когда космический туризм станет доступным

Завершился первый в мире коммерческий выход туристов в космос, на который потратили сотни миллионов долларов. «Вечерняя Москва» узнала, когда поучаствовать в таких полетах смогут обычные люди.

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В группе американских «космических туристов» находились миллиардер Джаред Айзекман, отставной офицер Скотт Потит — он управлял кораблем, а еще инженер компании Илона Маска SpaceX Сара Джиллис и врач этой организации Анна Менон.

Полет стартовал 10 сентября. Космический корабль Crew Dragon совершил шесть витков вокруг Земли на высоте 1400 километров и провел 36 научных экспериментов по влиянию космоса и радиации на здоровье человека.

Футуролог Даниил Медведев считает, что полет человека в космос стоит крайне дорого — около 100 миллионов долларов (более 72 миллиардов рублей. — «ВМ»)

«Сам Илон Маск не раскрывает стоимость такого развлечения. Но учитывая, сколько в 2021 году японский миллиардер Юсаку Маэдзава заплатил компании Space Adventures за полет в космос, можно предположить, что сумма составляет примерно 80 миллионов долларов (более 70 миллиардов рублей. — «ВМ»). Однако стоимость может увеличиваться из-за возможности не только отправиться на ракете в космос, но и выйти в открытое пространство», — объясняет Медведев.

По словам футуролога, ситуации, когда частные компании технологически развиваются быстрее и отправляют туристов в космос, бросают вызов NASA.

«В будущем SpaceX и другие частные космические организации будут упорнее развиваться. Скоро они могут начать делать станции и даже настраивать космическую связь, — рассказывает Медведев. — Важно сказать, что миллиардер Маск создал структуру, которая способна конкурировать с NASA. Мне кажется, его компания будет только расширять свое влияние, устраивать регулярные полеты, например, на Луну или Марс».

Прямая речь

Антон Шпаклеров, космонавт: