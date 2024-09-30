Раннее бронирование Турции: насколько подорожают отели

Размещение в гостиницах Анталийского побережья Турции в летнем сезоне – 2025 может вырасти в цене на 5–8%. Такую оценку, высказанную президентом Ассоциации профессиональных менеджеров отелей (POYD) Хаканом Саатчиоглу, приводит издание turizmguncel.com. Очевидно, речь идет о стоимости в евро, именно в этой валюте турецкие отельеры обычно заключают контракты с партнерами.

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В обоснование удорожания специалист сослался на растущие издержки гостиниц, а также на масштабные планы по найму дополнительного персонала. По его словам, в этом году объекты размещения испытывали острую нехватку сотрудников, что порой сказывалось и на качестве сервиса. Чтобы поддержать уровень услуг на должной высоте, штат необходимо увеличить на 50–60%, а это повлечет рост затрат на оплату труда.

Оправдается ли ценовой прогноз главы POYD, станет ясно ближе к концу осени, когда туроператоры выставят тарифы раннего бронирования на следующий летний сезон. Впрочем, стоимость туров будет зависеть не только от ценовых аппетитов турецких отельеров, но и еще от целого ряда факторов: расценок на авиаперевозку, валютных курсов, динамики спроса.

Турецкий специалист с оптимизмом высказался о перспективах загрузки гостиниц на курортах, которые продолжат работу зимой. По его словам, отели активно получают заявки на ноябрь и декабрь с европейских рынков, что должно позволить им выйти на хорошие показатели заполняемости по итогам года. Летом многие объекты размещения Турции отмечали недостаточную для высокого сезона загрузку – 60–70%.

Ранее мы писали, что в популярных гостиницах Антальи ощущается дефицит свободных номеров на даты начала октября.