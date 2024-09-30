Стоимость туров в ОАЭ на период школьных каникул вырастет

В туркомпаниях наблюдают высокий спрос на туры в ОАЭ на осенние школьные каникулы. Цены на турпакеты в этот период заметно выше, иногда на 25–30%.

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«Ситуация с ростом прайсов в каникулы естественна: такова политика ценообразования на пиковые для российского рынка периоды, – пояснил руководитель компании Space Travel Артур Мурадян. – Глубина продаж выросла, и даже за месяц трудно найти самые востребованные варианты. Чтобы сократить бюджет поездки, туристам надо поторопиться или отдыхать уже после каникул».

В частности, недельный тур с проживанием в апартаментах Marina view hotel apartments 4* без питания с вылетом из Москвы 27 октября обойдется двоим взрослым в 222 тыс. руб. А если отправиться в отпуск позже, 8 ноября, аналогичный вариант можно забронировать на треть дешевле – за 153 тыс. руб.

Тур в популярный Lou Lou a beach resort 3* в Шардже на каникулы стоит 221 тыс. руб., в то время как через 2 недели подобный вариант доступен за 165 тыс., то есть прайс станет на четверть ниже.

На 100 тыс. руб. после каникул изменится стоимость тура в Hampton by Hilton Marjan island в Рас-аль-Хайме. Если вылетать из Москвы 27-го числа, туристам придется заплатить 271 тыс. руб. на двоих, а при отправлении 8 ноября – всего 171 тыс. Недельный отдых в Ajman Hotel 5* подешевеет с 352 тыс. руб. в каникулы до 200 тыс. через неделю.

Впрочем, такая тенденция наблюдается не во всех гостиницах. Например, стоимость тура в Ja Beach Hotel 5* в Дубае остается неизменной: тур на 6 ночей предлагается за 400 тыс. руб. на двоих.

Глобального дефицита комнат в период осенних каникул в туркомпаниях не фиксируют, но в некоторых востребованных отелях заказать номер непросто.

«Многое на эти даты уже занято. Особенно в Шардже, где очень трудно забронировать популярные гостиницы, в частности LOU LOU, Coral beach Sharjah, Hampton by Hilton Marjan island», – говорит Наталья Вербицкая («Интурист на Таганке»).

По ее словам, семейные туристы с детьми-школьниками чаще выбирают именно эти или подобные варианты:

«Близко ехать, есть где погулять. Отели организуют трансферы в торговые центры».

На неделю с 26–27 октября у одного из крупных туроператоров уже нет свободных номеров в отелях Miramar al Aqah beach resort 5* в Фуджейре, Occidental Sharjah grand 4* в Шардже, Centara Mirage beach resort Dubai 4* в Дубае.