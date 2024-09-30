За последние шесть лет правительство Эфиопии под руководством премьер-министра Абия Ахмеда разработало несколько туристических направлений международного уровня, включая Аддис-Абебу. Об этом заявила глава министерства туризма республики Насисе Чали, передает ENA, партнер сети TV BRICS.

© unsplash

На мероприятии, приуроченном ко Всемирному дню туризма, министр также рассказала о достижениях страны в области предоставления услуг для путешественников. В частности, благодаря усилиям руководства Эфиопии были запущены различные сайты и приложения, в которые включены электронные платежные системы и информация о туристических объектах.

Кроме того, Чали упомянула новую платформу для посетителей республики, запуск которой ожидается в скором времени. Через нее планируется оказывать туристические услуги гостям страны.

Межправительственный орган по вопросам развития (IGAD), в который входят восемь государств Африканского континента, в 2024 году назначил эфиопского премьера ответственным за развитие туризма, напоминает ENA. Ожидается, что это будет способствовать экономическому росту в странах IGAD, а также сохранению культурного наследия региона.

Ранее правительство Эфиопии анонсировало запуск системы вспомогательного счета туристов. Механизм, разработанный ООН, предназначен для осуществления учета туристических товаров и услуг в соответствии с едиными международными стандартами.