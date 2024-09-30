Эксперт назвал лучшие курортные направления для отдыха в октябре

Travel-эксперт и владелец турагентства Тариел Гажиенко назвал лучшие направления для отдыха в октябре.

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Одно из них — Турция. При этом тур следует выбирать на курорты Средиземноморья, так как в центральных районах страны в это время уже возможны дожди, поделился он в беседе с Life.ru.

В числе популярных направлений также Маргарита в Венесуэле и Куба, где температура воздуха в октябре редко опускается ниже +30 °C, отметил Гажиенко.

Кроме того, эксперт напомнил, что в этом месяце начинается высокий сезон в Арабских Эмиратах, где дневная температура достигает +32…+35 °C.

Также, по его словам, осенью комфортные погодные условия для отдыха складываются в Египте.

Ранее НСН со ссылкой на Минэкономразвития России сообщала, что с начала 2024 года страну посетили более 2,3 млн иностранных туристов.