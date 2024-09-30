Туристы стали чаще летать за границу иностранными авиакомпаниями

В период с января по июль иностранные авиакомпании перевезли из России за границу 10,3 млн пассажиров, отечественные – 15,1 млн. На зарубежные компании пришлось 40% международных рейсов, тогда как в 2019 году они занимали долю лишь 25,7%. Такие данные обнародовал замгендиректора «Аэрофлота» по коммерции и финансам Андрей Чиханчин.

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Что касается группы компаний «Аэрофлот» (в нее входит сам нацперевозчик, а также авиакомпания «Россия» и лоукостер «Победа»), то ей удалось увеличить по сравнению с прошлым годом на 5% свою долю на международных линиях – до 28%, отметил топ-менеджер. По всей видимости, это связано с переводом лайнеров в российский реестр, что позволяет использовать их на рейсах за границу.

В том, что тема доминирования иностранных авиакомпаний на российском рынке вынесена в общественное пространство, некоторые усматривают намек на необходимость ограничить выдачу допусков зарубежным перевозчикам, чтобы административно улучшить конкурентные условия для отечественных. Впрочем, эксперт, близкий к авиавластям, уверен, что подобные предположения беспочвенны. Российским авиакомпаниям все сложнее удовлетворять растущий спрос на рейсы за границу. Выполнять их могут только «дебермудизированные» – переведенные в реестр РФ – самолеты, а их количество ограниченно. Кроме того, растут проблемы с обслуживанием иностранных лайнеров, поставкой запчастей для них. Перспективы на горизонте ближайших двух лет неутешительные. Заграничные воздушные суда будут выбывать из парков, а сроки поступления самолетов российского производства постоянно отодвигаются.

«С учетом сложившихся реалий планы по ограничению выдачи разрешений иностранным авиакомпаниям сейчас не обсуждаются. Напротив, из уст чиновников Росавиациии порой звучат идеи разрешить 5–6-ю свободы воздуха, а также активизировать "мокрый" лизинг – аренду самолетов у зарубежных перевозчиков», – рассказал специалист порталу TourDom.ru.

По его словам, авиавласти сейчас не делают акцент и на строгом соблюдении межправительственных соглашений, предусматривающих паритет по количеству авиакомпаний от стран, между которыми выполняются рейсы. Например, иорданской Jordan Aviation разрешено летать из столицы Иордании в Москву, тогда как с российской стороны перевозчика на этом маршруте на сегодня нет.

Туры за границу на стыковочных рейсах иностранных авиакомпаний в последнее время все активнее предлагают туроператоры. Благодаря выгодным ценам китайских перевозчиков некоторые туристы готовы летать ими даже по не самым удобным в плане логистики маршрутам, например на Мальдивы с пересадкой в аэропортах Китая.