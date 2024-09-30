Блогер @julyadebelaya поделилась своим опытом проживания в капсульном отеле в Японии, показав подписчикам, как устроены эти компактные и функциональные пространства.

Каждая капсула оборудована всем необходимым для удобства: внутри есть розетка для зарядки устройств, лампа для чтения и небольшой вентилятор для циркуляции свежего воздуха. Для переодевания предусмотрены специальные зоны, что особенно важно при ограниченном пространстве.

Кроме того, блогер отметила наличие в отеле библиотеки с комиксами, где гости могут отдохнуть и расслабиться. А еще в стоимость проживания включен завтрак, что приятно дополняет общее впечатление от пребывания.

Куда стоит поехать за границу в первый раз

За две ночи проживания блогер заплатила 5000 рублей, что делает этот опыт доступным для путешественников, желающих погрузиться в уникальную японскую культуру капсульных отелей.