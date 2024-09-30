Компания S7 Airlines возобновила прямые рейсы из Москвы в Дубай. Об этом стало известно в понедельник, 30 сентября.

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— Вылеты будут выполняться в два аэропорта четыре раза в неделю, — говорится в сообщении.

По понедельникам полеты будут осуществляться в международный аэропорт Дубая и обратно. По вторникам, четвергам и субботам — в международный аэропорт Аль-Мактум, а обратно — по средам, пятницам и воскресеньям, следует из сообщения в Telegram-канале компании.

Ранее стало известно, что компания «Аэрофлот» с 17 сентября будет совершать полеты из Москвы в Денпасар на острове Бали два раза в неделю. Полеты будут проводиться по вторникам и субботам, а обратно — по средам и воскресеньям. Билеты туда-обратно будут стоить примерно 95 тысяч рублей в тарифе «Лайт».

На предстоящий зимний туристический сезон компания «Аэрофлот» открыла продажи билетов в Гоа с вылетами из Екатеринбурга. Об этом 9 июля сообщили в «Ассоциации туроператоров».

Как могут прямые рейсы повлиять на стоимость перелета, когда лучше поехать на остров и во сколько обойдется отдых — в материале «Вечерней Москвы».