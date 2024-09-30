Туристам без миллиона рублей в кармане могут запретить въезд на Пхукет

Губернатор Пхукета Сопхон Суваннара решил бороться с чрезмерным туризмом в провинции. Ограничить турпоток на курорты чиновник предлагает с помощью финансового ценза для отдыхающих.

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«Наплыв иностранцев привел к снижению числа платежеспособных путешественников. Это не только отрицательно влияет на жизнь местных граждан, но и создает негативный фон для более состоятельных туристов», – пояснил чиновник.

В итоге губернатор предложил проверять финансовое состояние путешественников, которые собираются отдохнуть на Пхукете. Если на счетах туриста меньше 300 тыс. батов (около 900 тыс. руб.), то въезд в провинцию ему будет запрещен.

Отметим, что это не просто рекомендации. Сопхон Суваннара уже отправил соответствующий документ на рассмотрение правительству Таиланда. В нем указывается, что данная мера в первую очередь направлена на контроль иностранцев, прибывающих в королевство по безвизу. То есть в полной мере относится и к россиянам.

«Текущая визовая политика фактически противоречит усилиям туротрасли Таиланда. Получается, что государству важно количество туристов, а бизнесу – их качество и платежеспособность», – добавил губернатор.

Также чиновник предлагает кабмину подумать над распределением туристических потоков. Путешественников, которые не смогут попасть на Пхукет, можно отправлять на отдых в менее загруженные провинции – Краби, Пхангнга или Ранонг.