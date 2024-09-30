Туристам предложили недорого улететь на Шри-Ланку и Мальдивы

Авиакомпания Air Arabia начала неделю с приятных новостей для туристов – перевозчик запустил распродажу на рейсы с марта по октябрь 2025 года. Пообещали хорошие скидки на 500 тыс. мест. Раскупить их предлагают до 20 октября. Учитывая достаточно широкую маршрутную сеть полетов арабского перевозчика в Россию, воспользоваться вариантами перелетов могут многие отдыхающие из РФ. Редакция TourDom.ru изучила некоторые предложения.

Из Москвы в начале следующей весны можно взять билеты туда-обратно на Мальдивы от 39 тыс. Такая цена актуальна при перелете с ручной кладью до 10 кг. Прямые рейсы «Аэрофлота» будут вдвое дороже. При этом за счет коротких стыковок Air Arabia разница в пути небольшая – в районе 3–4 часов плюсом. Желающим полететь с багажом придется доплатить 3,5 тыс.

Из Екатеринбурга за 38 тыс. можно слетать на Шри-Ланку. Варианты на round trip по этой цене доступны начиная с марта. Стыковки в Шардже составят 2–3 часа. Доплата за багаж будет около 3,5 тыс.

Тем, кого интересует Шарджа сама по себе, доступны перелеты в одну сторону от 9,6 тыс. Этот ценник действует на вылеты из Москвы, Казани, Уфы, Екатеринбурга.

Ранее TourDom.ru писал, что на распродаже Nordwind туристам предложили слетать в Сочи со скидками.