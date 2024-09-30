У россиян может появиться еще одна страна для путешествий без виз

Россия и Зимбабве могут ввести безвизовый режим уже в ноябре, пишут «Известия» со ссылкой на слова главы посольства РФ в Хараре Николая Красильникова. По его словам, в африканской стране видят плюсы для привлечения турпотока из России.

Заключение договоренности о взаимной отмене визовых требований для владельцев общегражданских паспортов поспособствует увеличению пассажиропотока. Проект такого соглашения находится на рассмотрении зимбабвийской стороны. Ведем дело к подписанию документа, — подчеркнул дипломат.

Пока россияне могут получить разовую въездную визу в пункте пересечения границы, заплатив сбор в размере $30 (около 2,7 тысячи рублей). Но, по информации посла, пассажиропоток остается низким из-за отсутствия прямого авиасообщения и дороговизны билетов.

Сейчас у россиян есть возможность свободно посетить Тунис, Марокко, Кабо-Верде, Гамбию, ЮАР, Сейшельские острова и Маврикий. Документ о безвизовом режиме с Зимбабве могут принять на полях пятого заседания двусторонней Межправительственной комиссии по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству в Москве.

Ранее власти Шри-Ланки упростили правила въезда для граждан России и еще 37 стран. Президенту Ранилу Викрамесингхе предоставили все полномочия ввести безвизовый режим для ряда государств с немедленным вступлением решения в силу.