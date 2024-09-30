В ЮАР открыли самый длинный в мире зиплайн

В Каледоне, находящемся в часе езды от Кейптауна, отрылся самый длинный в мире зиплайн протяженностью 3,2 километра. Он проходит на высоте 500 метров, а скорость спуска достигает 120 километров в час, передает Pretoria News, партнер сети TV BRICS.

Желающие попробовать аттракцион сначала проходят регистрацию в базовом лагере, где опытные гиды дают важные рекомендации по безопасности. Затем они поднимаются в гору на специальном трейлере или внедорожнике. По пути туристам открываются красивые виды на район Оверберг.

Участники поднимаются на стартовую площадку, где их надежно закрепляют, после чего они спускаются вниз по канату.

«Я рад, что у нас появится еще один объект мирового класса. Это поддержит экономику, создаст рабочие места, а также привлечет туристов, которые будут посещать рестораны и останавливаться в гостиницах в районе Оверберг», – отметил министр финансов и экономического развития Западно-Капской провинции Дэвид Майньер.

Уточняется, что участники аттракциона должны весить от 60 до 120 килограмм.