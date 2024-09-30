Челябинским туристам подсказали места с дешевыми осенними турами

В бархатный сезон челябинские туристы могут сэкономить на турах в ОАЭ и Абхазию. Комфортная погода для отдыха стоит также в Турции, но из-за повышенного спроса стоимость путевок даже выше, чем летом.

«Когда туристам предлагаешь отдых в Сочи, отвечают, что не настолько богаты. Абхазия является хорошей альтернативой. Неделя на троих без питания в начале октябре обойдется в 115 тысяч рублей. В цену входят перелет и проживание, без питания и трансфера. Добираться до отеля путешественники предпочитают сами. Так получается быстрее на границе и дешевле», — заметила директор туркомпании «Андромеда» Ольга Васильева.

Для сравнения собеседница привела цены отдыха по другим направлениям. В Сочи стоимость выше, поскольку наблюдается нехватка мест размещения. В межсезонье многие компании предпочитают проводить на курорте корпоративные мероприятия, растет число проводимых форумов и выставок. Отдых в Турции на двоих с системой питания «все включено» в гостинице «пять звезд» составит 231 тысячу рублей за тур на 10 дней.

«В этом году поездки в бархатный сезон пользуются спросом. Лето в регионе было холодным, и сформировался отложенный спрос. Предлагаем клиентам отдохнуть в ОАЭ, так как погода хорошая, а цены ниже турецких», — отметила URA.RU директор турагентства «Альба» Юлия Корепина.

Руководитель обратила внимание на то, что бронировать отдых в ОАЭ надо заранее. При таком варианте недельное проживание в четырехзвездочном отеле недалеко от моря, с трехразовым питанием, на двоих могло бы обойтись в 140 тысяч рублей на двоих. Собеседница сказала, что в Египет туры с вылетами из уральского региона предложил только один туроператор. Недостаток конкуренции отразился на стоимости и ограниченном выборе по отельной базе.

Осенним компромиссом может стать выбор в пользу Таиланда или Мальдив. В страну Юго-Восточной Азии продавался тур за 140 тысяч рублей на двоих с недельным проживанием в трехзвездочном отеле с завтраками. С ноября из Челябинска несколько раз в неделю можно будет улететь на Пхукет. Что касается Мальдивских островов, то за почти недельный отдых в гостинице «четыре звезды» на двоих с питанием «все включено» можно отдохнуть за 300 тысяч. При этом в сезон стоимость туров на Мальдивы доходит до 500-600 тысяч рублей в том же отеле.

Еще одним потенциально выгодным направлением в бархатный сезон является Китай. Корепина рассказала про тур, который на Хайнань начинается 1 октября. За 11 ночей в четырехзвездочной гостинице с питанием на двоих получится отдохнуть за 160 тысяч рублей.