Приморцы выстраиваются в очереди за визами в Китай

Огромные очереди наблюдаются во Владивостоке за получением китайских виз. По словам местных жителей, граждане начинают выстраиваться за получением документов еще с ночи.

«Многие россияне, которые прописаны за пределами консульского округа нашего Генконсульства, подают документы во Владивостоке либо через местные турагентства, либо лично приезжают сюда. На сегодняшний день количество ежедневных заявителей остается на чрезвычайно высоком уровне», – сообщили в Генконсульстве.

По словам местных жителей, уже за 2–3 часа до начала работы Генконсульства КНР здесь наблюдаются большие очереди. Многие приезжают сюда еще ночью, однако даже это не гарантирует получение документов в этот день.

Отметим, что на сегодняшний день из Владивостока можно улететь в Пекин, Шанхай, Харбин, Далянь, Янцзы, Санья – всего 30 авиарейсов в неделю. Также отправиться на автобусах можно и в приграничные города Китая ежедневно.

Напомним, ранее стало известно, как можно получить визу в Китай и какие документы для этого требуются.