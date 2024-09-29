Путешественница осталась в шоке от пляжа в Турции

Российская туристка побывала в турецкой Анталье и была разочарована условиями в местном отеле. Своей историей она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

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Читательница издания по имени Александра рассказала, что перед заселением в номер отеля Tu Casa Gelidonya они с мужем решили сходить на пляж, где их ждало первое разочарование.

«Нас встретил очень грязный туалет с неубранными следами чьей-то диареи и соответствующим запахом. Просто шикарное начало отдыха», — такими фразами описала свой опыт россиянка.

Девушка также пожаловалась на дорогу от пляжа до отеля, которая лежала через задворки других гостиниц, где стояли переполненные мусорные баки.

«Как потом выяснилось, ситуация особенно усугублялась вечером, когда приезжали мусоровозы. В узком проходе становилось так тесно, что приходилось чуть ли не протискиваться между баками и машиной. От мусора текла зловонная жижа прямо под ноги», — возмутилась Александра.

Кроме того, путешественница была возмущена состоянием номера, в который их поселили. На тумбе виднелись пятна от кофе, постельное белье было в непонятных следах, полотенца — со следами ржавчины, дверь на балкон — сломана, зеркало в ванной комнате — в разводах и брызгах, а душевая кабина и пол — в грязи и чужих волосах.

«Честно скажу, это был самый грязный и побитый жизнью номер, который я видела», — призналась россиянка. Другим туристам, которые собираются ехать в Анталью, Александра посоветовала тщательнее выбирать отель, читать отзывы и «не вестись на красивые фотографии».

Ранее другая российская туристка отдохнула в турецком Кемере и отметила, что ресторан в местном отеле больше напоминал столовую. По ее словам, сосиски и колбасы на вкус напоминали туалетную бумагу.