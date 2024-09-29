В Израиле признали снижение потока туристов из-за военных действий

Обострение обстановки на Ближнем Востоке привело к резкому снижению притока иностранных туристов в Израиль. Как сообщила пресс-служба Минтуризма еврейского государства, за год, прошедший с начала военной операции в секторе Газа, страну посетили около 853 тыс. зарубежных гостей.

По данным министерства, большинство из них приезжали из США, далее в порядке убывания идут Франция, Великобритания, Россия и Филиппины.

"Большинство посещавших Израиль за прошедший год - евреи. Около 44% приехали для того, чтобы посетить друзей и родственников, 28% заявили классический туризм в качестве цели визита и 13% приехали с деловыми целями. 73% туристов в прошлом уже посещали Израиль", - говорится в сообщении.

В Минтуризма констатировали, что начало военных действий в секторе Газа в октябре 2023 года "прервало восстановительную динамику израильской индустрии туризма, наметившуюся после глобального кризиса COVID-19". Темпы прироста турпотока, наблюдавшиеся в 2023 году до начала войны, указывали на возможность установления нового мирового рекорда в сфере туризма для Израиля: ожидалось, что будет превзойдено достижение допандемийного 2019 года, когда страну посетили около 4,5 млн туристов. Однако в итоге все эти ожидания перечеркнул военный конфликт в регионе, и по итогам 2023 года число иностранных гостей, посещавших Израиль, составило 3 млн.

"Снижение числа въездных туристов, эвакуация и война привели к серьезному кризису в туризме", - признали в министерстве, отметив, что отрасль недосчиталась 18,7 млрд шекелей ($5 млрд по текущему курсу) в сфере въездного туризма и 756 млн шекелей ($204 млн) - в сфере внутреннего туризма.

Особенно пострадал север Израиля, где закрылись многие отели и туристические предприятия из-за постоянных обстрелов с ливанской стороны.

"Мы работали над сохранением инфраструктуры, необходимой для туристической индустрии, на следующий день после войны и продолжим предпринимать усилия для поощрения туризма даже в нынешние непростые времена", - подчеркнул министр туризма Израиля Хаим Кац, слова которого приводит пресс-служба.

По итогам 2024 года, согласно прогнозу министерства, число иностранных туристов, посетивших Израиль, составит 1 млн.