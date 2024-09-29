Туристы пожаловались на задержки рейсов в Турцию

Пассажиры пожаловались на многочасовые задержки рейсов «Уральских авиалиний» из московского аэропорта Домодедово в города Турции. Об этом сообщил Telegram-канал «Крыша ТурДома».

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«Ждем уже более пяти часов. Представителей авиакомпании нет нигде, по громкой связи предложили воду в кафе "Му-му"», — рассказал россиянин.

По данным источника, два рейса в Анталью вылетели с задержкой на час, другой самолет до Стамбула отправился позже на четыре часа. При этом еще один рейс «Уральских авиалиний» в Анталью задержался почти на пять часов.

Накануне летевший в Ташкент из Москвы самолет экстренно сменил курс и сел в другом месте. Причиной стал пассажир, которому стало плохо на борту, ему пришлось вызывать реанимационную скорую.