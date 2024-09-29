Российские туристы стали лидерами по поездкам в одну страну СНГ — Белоруссию. Об этом сообщили «Ленте.ру» в Республиканском союзе туриндустрии (РСТ) соседнего государства.

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Уточняется, что за год Белоруссию посетили 4,8 миллиона россиян. На втором месте по турпотоку оказался Китай, а на третьем — Узбекистан.

Ранее Белоруссия была названа самой популярной у российских туристов страной ближнего зарубежья осенью 2024 года. Уточняется, что 50 процентов бронирований приходится именно на это направление.