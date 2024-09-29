Испания стала жестче штрафовать туристов за неподобающее поведение

Активисты выразили протест против поведения «грубых приезжих», которые часто развлекаются по ночам, что, по их мнению, превращает город в тематический парк. В ответ на это местный совет Малаги изменил правила для туристов, запустив информационную кампанию с плакатами на английском и испанском языках, чтобы напомнить о допустимом и недопустимом поведении.

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Согласно новым правилам, в центре города теперь запрещено находиться топлесс. За это нарушителям грозит штраф до 750 евро. Плакаты также предупреждают о других возможных нарушениях, таких как шумное поведение, включая крики, пение и громкую музыку, особенно в часы тишины.

Отдельные штрафы ожидают тех, кто использует велосипеды и самокаты на пешеходных тротуарах. Кроме того, власти обращают внимание на важность соблюдения чистоты: туристам напоминают о необходимости выбрасывать мусор только в отведенные для этого контейнеры и урны, особенно вблизи памятников и в парках, сообщает портал «Турпром».

Ранее власти испанской Каталонии встревожились крупной вспышкой лихорадки денге. Также на Канарских островах при нападении акулы погибла туристка из ФРГ.