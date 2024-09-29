Для российских туристов может открыться еще одна экзотическая страна

По информации издания Бизнес-Инсайдер-Африка, в случае достижения соглашения, российские туристы смогут свободно посещать Зимбабве. Посол России в стране Николай Красильников сообщил, что разработка безвизового режима находится на стадии завершения. Подписание соответствующего соглашения может состояться в Москве с 5 по 7 ноября в ходе пятого заседания двусторонней Межправительственной комиссии.

На данный момент Зимбабве остается малоизвестной для российских туристов, а пассажиропоток ограничен из-за недостаточного числа авиакомпаний и высоких цен на билеты. Однако страна активно пытается привлечь туристов, включая посетителей из других государств. Ранее туристическая индустрия Зимбабве ориентировалась в основном на путешественников из США, Европы и Австралии, а также из соседней Южной Африки. В стране развита туристическая инфраструктура, и одним из главных аттракционов являются туры к водопаду Виктория.

Издание также отметило, что президент Эммерсон Мнангагва в 2020 году представил Стратегию роста и восстановления туризма с целью создать к следующему году отрасль стоимостью 5 миллиардов долларов США. В рамках этой стратегии привлекались и российские эксперты для повышения качества туристических услуг и продвижения страны как туристического направления.

Ранее РСТ зафиксировал рост спроса на осенние туры в союзную республику. Также туристы из России променяли Турцию на Кубу.