Норвегия захотела отгородиться от России забором

Власти Норвегии рассматривают вариант строительства забора на границе с Российской Федерацией. Об этом пишет телерадиокомпания NRK со ссылкой на министра юстиции страны Эмили Мель.

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По ее словам, данная мера может стать актуальной либо для всей границы, либо для отдельных ее участков. Как отметила Мель, власти Норвегии задумались о строительстве ограждений после соответствующих мер со стороны Финляндии.

«Пограничные ограждения очень интересны не только из-за сдерживающего эффекта, но и потому, что они содержат датчики и технологии, которые можно использовать для обнаружения людей, передвигающихся вблизи границы», — отметила Мель.

В июле глава МВД Финляндии Мари Рантанен заявила, что финская сторона не собирается открывать границу с Россией, пока ситуация с беженцами не стабилизируется.

Финская сторона пришла к решению установить забор на границе с РФ. В пограничной охране Финляндии заявили, что высота строящегося забора на границе с Российской Федерацией будет составлять 3,5 метра, что на полметра выше изначально запланированной высоты.

Ранее Литва убрала «зубы дракона» с границы с Россией.