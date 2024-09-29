Отдых россиян в Беларуси приравняют к внутреннему туризму

Со следующего года туристические поездки россиян в Беларусь могут быть приравнены к внутреннему туризму. Это положительно скажется как на работе самих туроператоров, так и на стоимости турпакетов.

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«Это предполагается до конца года, и с 2025 года должно заработать», – рассказал председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый.

Как пояснили в Минэкономразвития, такой подход позволит ввести нулевую ставку НДС для туркомпаний, организующих для россиян туры в Союзное государство. Кроме того, их освободят от отчислений в резервный фонд, так как продажа туров в Беларусь уже не будет приравниваться к осуществлению деятельности в сфере выездного туризма.

Отметим, что все эти нововведения анонсировали еще в ноябре, а заработать они должны были до конца текущего года. Однако на практике применять новую схему турфирмы смогут только в следующем.

Сами туроператоры, продающие туры в Беларусь, отзываются о реформе положительно. Но говорить о заметном снижении цен на отдых в соседней стране пока не готовы. Доля НДС в стоимости туров не так велика, а итоговый ценник зависит от многих факторов и главные из них – это запросы со стороны отелей и перевозчиков.