В Турции будут бороться с пищевым расточительством в отелях

Власти Турции намерены разработать «дорожную карту» для предотвращения расточительства на «шведских столах» в отелях с системой «все включено». Об этом пишет газета Milliyet.

© Газета.Ru

Согласно материалу издания, министерство сельского и лесного хозяйства Турции начало новое исследование по предотвращению пищевого расточительства в отелях. В ходе него будут детально изучены растраты на открытых шведских столах, и, согласно подготовленному отчету, определится дорожная карта по борьбе с излишним расходом еды.

По данным Milliyet, ежегодно в Турции выбрасывается более 18 миллионов тонн продуктов питания.

В начале августа турецкое издание Turizm Gazetesi сообщало, что представители местного турбизнеса неоднократно призывали пересмотреть формат услуг «все включено». Председатель ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу предложил перейти на систему, где туристы выбирают только нужные им опции, например, отдых «без алкоголя».

Газета Hürriyet также писала, что система all inclusive много лет приносила пользу для турецкой сферы туризма, однако появился повод обсуждать ее отмену, поскольку дальнейшее использование этой системы может привести к проблемам для страны. Как отметил предприниматель Зафер Алкай, большая часть еды из all inclusive уходит на утилизацию.

Ранее в Турции рассказали, что будет с системой «все включено» для россиян.