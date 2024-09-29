Новая система въезда туристов в Европу может привести к хаосу

Новая система въезда туристов в Европу EES (Entry / Exit System) еще недостаточно протестирована, и ее запуск может привести к гигантским очередям в некоторых аэропортах. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на опасения высокопоставленных чиновников ЕС, представителей авиакомпаний и транспортной отрасли.

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В частности, наибольшие сложности ввод EES может вызвать на границах Германии, Франции и Нидерландов. В этих странах традиционно самый высокий въездной и транзитный трафик. Новая система предполагает, что туристам придется проходить более тщательный иммиграционный контроль, сдавать отпечатки пальцев и снимки лица, а это приведет к увеличению очередей на границах на 30–100% после внедрения нововведений.

Например, МВД Германии уже объяснило, что ключевая проблема связана с центральной компьютерной системой eu-LISA, которая «по-прежнему не обладает необходимой стабильностью и функциональностью». Кроме того, EES до сих пор не прошла полноценное тестирование. Ее работоспособность лишь нарисована в отчетах, но не доказана на практике.

Entry / Exit System официально должна быть введена 10 ноября. Однако теперь в Еврокомиссии рассматривают возможность отложить запуск, чтобы не столкнуться с транспортным коллапсом в авиагаванях Евросоюза.

О вопросах к EES у ряда государств стало известно еще в начале месяца. Кроме того, Международный совет аэропортов Европы выпустил официальное обращение, в котором оценил запуск системы крайне негативно. При этом еврокомиссары до сих пор уверяют, что никаких проблем не будет, однако в кулуарах ЕК появляется все больше вопросов.