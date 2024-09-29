Отмечен рост спроса на осенние туры в Белоруссию

Рост спроса на туры со стороны россиян в Белоруссию отмечается в осенний период, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустриии (РСТ).

"Вырос спрос на туры в Республику Беларусь и в осенний период. К концу сентября этого года сделано на 25% больше бронирований санаториев, на 72% больше бронирований гостиниц Минска и на 55% больше бронирований экскурсионных туров по республике. Ряд местных здравниц в октябре уже полностью заполнен. Но в целом дефицита мест в санаториях до конца осени не наблюдается. Средняя продолжительность тура в санатории - 10-12 дней", - говорится в сообщении.

Российские туристы также активно бронируют новогодние туры в Белоруссию с августа. Так, спрос на санатории страны по сравнению с 2023 годом возрос на 23%, на гостиницы - на 28%. При этом самые востребованные туры на зимние каникулы - экскурсионные. На них приходится около 31% от всего объема бронирований экскурсионных туров на праздничные даты.

"Особой популярностью у туристов пользуется тур "Новогоднее путешествие в Минск" с 31 декабря по 2 января. Его стоимость начинается от 57 800 рублей на двоих без учета транспортных расходов. Из экскурсионных туров наибольшим спросом пользуются программы продолжительностью пять-семь дней, охватывающие несколько городов (Минск, Мир, Несвиж, Брест, Гродно, Лида и другие). Как и в 2023 году, активно бронируют автобусные туры из Москвы", - добавили в РСТ.

Отмечается, что стоимость экскурсионных туров увеличилась на 5-10% по сравнению с 2023 годом.