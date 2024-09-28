Туристы поделились веселой историей об общении на чужом языке

Туристы из Швеции поделились веселой историей о сюрпризах при общения на чужом языке. В одном из кафе в Швейцарии они поинтересовались, смогут ли оплатить свой заказ через электронный кошелек, поскольку у них не было наличных. Каково же было изумление, когда им принесли пару пирогов с яблоками, рассказало вчера издание Newsweek.

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Семья из Стокгольма с двумя детьми во время каникул практиковалась в иностранных языках, разговаривая с местными жителями. Папа тренировался во французском, мама – в немецком. Как-то раз после долгого похода в горы они решили перекусить на природе в той части страны, где большинство говорит по-немецки. Очень обрадовались, получив на вопрос об Apple Pay утвердительный ответ. Только вот официант принес не меню, а пару порций яблочных штруделей.

Курьезное недопонимание туристы сняли на видео и запостили в соцсетях. В клипе видно, как дети со смехом поглощают вкусный десерт. Веселые картинки снабдили надписями: «Мне нужно поработать над своим немецким» и «Apple Pay и яблочный пирог, конечно, очень похожи».

В Швейцарии несколько официальных языков: немецкий, французский, итальянский, а также используют ретороманский. Считается, что две трети населения страны говорят более чем на одном языке по крайней мере раз в неделю.

Ранее TourDom.ru писал, что семью российских туристов не пустили в Таиланд из-за трудностей общения на иностранных языках. Скандал разгорелся на погранконтроле Пхукета по поводу снятия отпечатков пальцев.