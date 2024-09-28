Туристы из России променяли Турцию на Кубу

Отечественные туристы, привыкшие к турецкому гостеприимству, неожиданно повернулись лицом к Кубе. По данным портала «Турпром», интерес к острову свободы у россиян резко возрос. Но речь не об отдыхе на белоснежных пляжах, а о перелете до Латинской Америки. Почему же Куба стала предпочтительнее Турции?

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Всё дело в скандале, разразившемся весной этого года в сфере туризма, главным действующим лицом которого стала компания Turkish Airlines. Авиакомпания приняла решение отказать российским туристам в перелетах в Латинскую Америку через турецкий хаб. Причиной этого стали многочисленные случаи недопуска россиян в Мексику. Мексиканская погранслужба настороженно воспринимала российских путешественников, видя в них потенциальных незаконных мигрантов.

Ситуация выглядела абсурдной, ведь недопуску подвергались даже состоятельные граждане России, у которых были оплачены туры в роскошные отели. Ответственность за депортацию туристов лежала на Turkish Airlines, которая была вынуждена переправлять их за свой счет.

В итоге, авиакомпания приняла решение остановить продажу билетов в Мексику для граждан России. Куба же, напротив, предложила альтернативные маршруты с чартерами из Гаваны в Мехико и Санта-Доминго. Это стало отличной возможностью для российских туристов попасть в Латинскую Америку, миновать проблемы с мексиканской погранслужбой и избежать неприятностей с Turkish Airlines.

Ранее Turkish Airlines на год запретила россиянину полеты в Латинскую Америку.