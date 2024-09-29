Зимой будет увеличен турпоток на Мальдивы

Мальдивы – это мечта, воплощённая в бирюзовых водах Индийского океана. И эта мечта становится всё ближе для российских туристов. С наступлением зимы, когда за окном царит холод, спрос на отдых на Мальдивах растёт, и туроператоры спешат предложить путешественникам разнообразные варианты. На радость любителям комфортного путешествия, AZUR air запускает чартерную программу из Москвы в Мале уже 15 ноября. Рейсы будут выполняться один раз в десять дней на комфортабельных самолётах Boeing 767-300, предлагающих 23 кресла повышенной комфортности.

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Помимо AZUR air, "Аэрофлот" обеспечит десять вылетов в неделю. Прямые рейсы также доступны от Qatar Airways, Etihad и Emirates. Для желающих лететь с комфортом, туроператор LOTi предлагает чартерную программу на лайнере BlackJet, с местами бизнес-класса. Рейсы BlackJet стартуют с 26 октября, дважды в неделю.

Для тех, кто ищет нестандартные маршруты, есть возможность отправиться на Мальдивы с программой комбинированных туров через Эмираты. Рейсы осуществляются на самолётах Airbus A319 с местами бизнес-класса. Не секрет, что цены на авиабилеты могут быть довольно высокими. Для бюджетных путешественников доступны рейсы китайских авиакомпаний. Перелёты с пересадками в Китае не так удобны, но зато позволяют сэкономить.

Стоимость тура зависит от выбранного варианта. По данным службы "БАНКО", минимум 260 тысяч рублей за двоих с учётом размещения в недорогом гестхаусе Мальдивского архипелага. Мальдивы пользуются огромной популярностью у российских туристов. По прогнозам "БАНКО", каждый десятый россиянин выберет Мальдивы для отдыха будущей зимой.