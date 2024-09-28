В какие страны можно взять с собой питомца

Поездка с питомцем всегда требует большей подготовки. Далеко не везде животным-туристам рады так же, как и людям. Мы поговорили с Аленой Никольской, режиссером и продюсером популярного канала о путешествиях, чтобы выяснить, куда можно отправиться с домашним животным без особых проблем и какие моменты стоит учитывать задолго до отправления.

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Основные моменты, о которых стоит знать каждому владельцу животного

В первую очередь, необходимо изучить все тонкости провоза и нахождения животного на территории определенной страны. Алена:

«К примеру, на Бали вообще запрещен ввоз животных, а в Британии вас попросят оставить питомца на карантине на полгода».

Собираем основные и дополнительные документы для своего любимца. Часто их не меньше, чем для человека. Выбираем, в чем везем питомца. Некоторые перелеты очень длинные, поэтому комфорт и безопасность животного должны быть в приоритете.

Заранее узнайте, где поблизости с вашим местом пребывания есть ветеринарные клиники.

В какие страны проще всего въехать с питомцем

Турция

Особенно, если вы летите с кошками. Алена:

«Кошка в Турции — священное животное. Повсюду на улице стоят мисочки для них, и, в целом, турки очень хорошо относятся к любым животным».

Есть даже отдельный отель, где все обустроено для полного комфорта и владельца, и его питомца. В Турции вашему домашнему любимцу могут предложить услуги luxury pet — специальные спа-процедуры для вашего кота или собаки.

Греция

В стране много отелей pet friendly. Пусть здесь нет специальных отелей, подстроенных под нужды пушистых постояльцев, однако довольно просто найти вариант размещения, где никто не будет против вашего пребывания даже с крупной собакой.

Франция

Если у вас небольшой пес или кот, во Франции у вас не должно возникнуть проблем с поиском отеля, где вас будут ждать вместе. Помимо прочего, почти во всех городах Франции есть заведения с лояльным отношением к животным — можно легко взять кота или собаку на завтрак в кафе и никто вам и слова не скажет. В большинство торговых центров вас также пустят с животными.

Италия

В Италию можно смело отправляться с домашними любимцами, но проблемы могут возникнуть только с бойцовыми породами собак. Итальянцы лояльны к нахождению животных даже в исторических местах, и тем не менее стоит заранее изучить pet friendly места, если вы захотите провести отпуск в крупных городах.

Израиль

В Тель-Авиве самое большое количество собак на душу населения в мире. Существует 70 парков только для собак, где вы найдете множество активностей для питомца, скучать не придется. На многие пляжи вас также пустят с собакой и здесь даже разрешен выгул без поводка.

Япония

Наверное, самый беспроблемный отдых с животным ждет вас в Японии. Помимо суперкомфортного номера для владельца, японцы предлагают отдельные номера и для вашего зверька. Для собаки или кота шьют отдельные халатики, а повара в ресторане отелей готовы предоставить отдельное меню для питомца по вашему запросу.

Испания

В крупных городах Испании есть множество парков для выгула животных. Если захочется искупаться, то замечания вы, скорее всего, не получите, если пушистый друг будет плескаться вместе с вами. Испания не раз занимала топовые места в рейтинге pet friendly стран.

Куда не стоит ехать с питомцем

Наш эксперт не рекомендует отправляться с домашним питомцем в Африку (сложности с провозом), на Бали (запрет на ввоз животных), в Англию (провоз разрешен только некоторыми авиакомпаниями; долгий карантин).