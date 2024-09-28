Туристка нашла таракана в омлете на самолете Air India

В социальных сетях разгорается скандал по поводу обслуживания на рейсах авиакомпании Air India. Во время полета из Дели в Нью-Йорк туристка обнаружила в поданном ей омлете таракана. Пассажирка утверждает, что от пищевого отравления пострадал ее сын, и жаждет отмщения, рассказало сегодня издание Livemint.

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Инцидент произошел еще 17 сентября, но пост и фотосвидетельства появились в паблике только 28-го числа. По словам женщины, она и ее двухлетний сынишка успели съесть половину блюда, прежде чем увидели внутри насекомое. Чтобы привлечь внимание к своей публикации, туристка поставила официальные теги авиаперевозчика, управления гражданской авиации Индии и даже министра.

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Ответ Air India не заставил себя долго ждать. Представитель компании посокрушался о случившемся и заверил: будет проведено тщательное расследование. Было также отмечено, что поставщик бортового питания – один из лучших и готовит для ведущих мировых авиакомпаний.

Между тем издание привело негативный опыт другого пассажира, который возмущался качеством обслуживания в бизнес-классе этого авиаперевозчика при перелете в США. По его утверждению, в салоне было очень неопрятно. Несмотря на то что вместе с ним было всего четыре туриста, бортпроводник не удосужился правильно сервировать стол перед обедом и положить скатерть.

Ранее TourDom.ru писал, что у пассажирки из коробки с едой на поднос выпрыгнула маленькая мышь. От шока женщина не могла сказать ни слова, о случившемся бортпроводникам сообщил ее сосед по ряду.