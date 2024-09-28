Для туристов секс над облаками закончился уборкой улиц

Для туристов неземные удовольствия в самолете закончились вполне банальными общественными работами на земле. Такое наказание суд назначил паре молодых людей за сексуальные утехи в салоне во время полета. О подробностях по вынесенному 26 сентября приговору напомнило издание The Sun.

Британское правосудие оказалось неспешным – скандальный инцидент произошел еще весной. На утреннем рейсе EasyJet с Канарских островов в Бристоль не было свободных мест, но это не помешало 22-летнему парню и его девушке 20 лет от роду без всякого стеснения ублажать друг друга. Они посчитали, что достаточно прикрыться пальто, чтобы окружающие ничего не заметили.

Чрезмерная активность привлекла внимание не только соседа по ряду, но и сидевшей позади девочки-подростка. Разъяренная ее комментариями мать немедленно пожаловалась бортпроводникам. В ответ на претензии экипажа подружка британца попыталась все обратить в шутку – дескать, она всего лишь массировала тому затекшую ногу. Однако это не убедило экипаж, и нарушителей спокойствия по прилете ожидал полицейский наряд.

На судебном процессе влюбленные признали себя виновными по одному пункту обвинения – в оскорблении общественных приличий. Судья за факт полового акта приговорила безработного юношу к 300 часам труда на благо общества, а трудоустроенной сиделкой девушке назначила на 30 часов меньше. Им также предписано выплатить компенсацию за моральный вред в размере 100 фунтов (12,3 тыс. руб.) каждому из трех свидетелей-соседей.

Ранее TourDom.ru писал, что на пляже в Сочи пыл занимающейся сексом пары охладил лишь ушат воды. За мелкое хулиганство их арестовали на трое суток. В России не слишком суровое наказание предусмотрено даже за групповое нарушение приличий – штраф от 500 до 1000 руб. и как максимум 15 суток административного ареста.