Россия и Беларусь создадут комбинированный турпродукт для иностранцев

Создание российско-белорусского туристического продукта позволит минимизировать конкуренцию за иностранного туриста и привлечь внимание зарубежных стран совместным потенциалом, прогнозирует заместитель министра экономического развития России.

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Выступая накануне на заседании рабочей группы по туризму в рамках Союзного государства в белорусской столице, Дмитрий Вахруков с удовлетворением констатировал, что с усилением рабочих и личных контактов турпоток на пространстве двух братских стран демонстрирует уверенный рост. Новостные порталы уточняют, что белорусскую делегацию возглавлял замминистра спорта и туризма РБ Олег Андрейчик.

Сославшись на данные статистики, Вахруков сообщил, в частности, что за первую половину текущего года въезд белорусских туристов в РФ увеличился практически на 60 процентов. Одновременно растущий спрос на поездки в Беларусь подтверждает и российский бизнес. Увеличилось со стороны российских туристов на 40 процентов и количество бронирований на цифровых платформах.

В ходе встречи российский представитель подробно рассказал об опыте государственной поддержки туризма в своей стране, в частности, - о программе строительства модульных гостиниц. А белорусские партнеры, в свою очередь, обратили внимание на инвестиционную привлекательность в эко- и агротуризме, а также в сфере сохранения культурного наследия.

Кстати, в Синеокой за тысячу российских рублей можно стать владельцем дворянской усадьбы. Однако подобный бизнес, конечно, накладывает определенные обязательства по поддержанию в надлежащем состоянии объекта культурного наследия, пояснил директор белорусского агентства инвестиций и приватизации Дмитрий Красовский.

Особое внимание на встрече в Минске было уделено созданию российско-белорусского туристического продукта. Партнеры убеждены в том, что он "позволит обеим странам минимизировать конкуренцию за иностранного туриста и привлечь внимание зарубежных стран совместным туристическим потенциалом", - уточнил Вахруков.

По итогам минской встречи была одобрена дорожная карта по развитию туризма между профильными ведомствами двух стран до 2026 года. В документе, который подписали главы делегаций, зафиксированы ключевые направления и задачи дальнейшего сотрудничества по разработке союзных туристических маршрутов, созданию туристического информационного центра СГ, участии в совместных выставках и организации ознакомительных туров.