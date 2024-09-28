Туристов с болонкой не посадили на самолет из-за размера переноски

Супружеской паре и их собаке отказали в перелете из Мехико в Монреаль из-за размера переноски для питомца. Туристам не удалось доказать свою правоту, несмотря на то что они уже не раз летали в таком составе на самолетах этого же авиаперевозчика. Об истории рассказало вчера издание Daily Hive.

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Все произошло еще летом, но получило огласку только сейчас, когда, не дождавшись компенсации за пропавшие авиабилеты, пассажиры решили обратиться в суд. По словам главы семейства, он не мог поверить в услышанное от сотрудников Air Canada. Сначала те утверждали, что высота собачьей переноски якобы больше на 5 см и она не войдет под кресло. Затем усомнились в весе собаки породы бишон фризе.

Несмотря на заверения, что размеры соответствует нормам, а вес питомца в мягком контейнере не более 10 кг, представители авиакомпании были непреклонны. Пытавшегося стать арбитром в споре туриста, в похожей переноске которого находилась кошка, также не стали слушать.

Обескураженный канадец обежал все магазинчики в аэропорту в поисках нового аксессуара для своего питомца. Он приобрел два подходящих, но и их персонал отмел со словами, что собаке там будет слишком тесно.

После такого мужчина не выдержал и в запале стал стучать рукой по стойке окна регистрации, требуя к себе внимания и обвиняя сотрудников в незнании собственных правил. Несдержанность пассажира стала идеальным поводом для вызова полиции. «К их удивлению, копы были на нашей стороне, потому что мы были правы, но они все также продолжали нести чушь», – рассказал турист.

В итоге самолет улетел без туристов. А паре пришлось провести ночь в отеле и купить билеты на следующий день на рейс Aeromexico. Дополнительные затраты составили 3 тыс. канадских долларов (250 тыс. руб.), а также был потерян важный для мужчины рабочий день. В ответ на жалобу в Air Canada согласились лишь компенсировать расходы на провоз багажа и домашнего питомца, о благополучии которого они так заботились.

Ранее TourDom.ru писал, что на рейсе «Уральских авиалиний» из Москвы в Екатеринбург туристке со щенком не досталось оплаченного места для питомца. Им предложили разделиться, отправив собаку в бизнес-класс. Патовую ситуацию разрешила только эмпатия мамы с дочкой, которые уступили свои кресла.