В Турции заявили, что российские туристы экономят, оставаясь в отелях

Российские туристы в Турции сузили программу развлечений за пределами отеля из-за высоких цен в стране, пишут турецкие СМИ.

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Инфляция в Турции превысила 80% в годовом исчислении, что привело к росту цен на жилье, продукты и другие товары и услуги. За два года цены на еду в ресторанах выросли в пять раз. В целом расходы на отдых для россиян увеличились на 23% относительно прошлого года и составляют 226 тысяч рублей в среднем, передает «Турпром».

Все это привело к тому, что пользоваться услугами отеля стало способом сэкономить. Российские эксперты считают, что попытки ограничить all inclusive отпугнут туристов не только из России, но и из других стран.

Между тем Саудовская Аравия ожидает увеличение потока туристов из России вдвое к 2030 году, но сами россияне об этом направлении думают несколько иначе.