Россиянина не пустили на рейс Turkish Airlines, запретив полеты на год

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines не допустила россиянина Глеба Шаткова на рейс из Стамбула в Панаму, после чего оповестила о запрете на полёты её рейсами в ряд стран Южной и Латинской Америки в течение года.

По словам мужчины, 22 сентября он зарегистрировался на рейс из Тивата в Черногории в Панаму с пересадкой в Стамбуле и получил сразу два посадочных талона.

«На посадке в Стамбуле мне отказали в допуске на рейс до Панамы, объяснив это тем, что обычно билеты за два дня до вылета не покупают, и если обратный билет у них же не куплен одним платежом, то он не считается», — цитирует Шаткова РИА Новости.

Затем, как отметил мужчина, два часа у него проверяли счета и спрашивали, зачем ему пересекать Панамский канал.

Через сутки Шаткову пришло письмо от авиакомпании, согласно которому он был включён в «систему безопасного отслеживания пассажиров».

«... до 23 сентября 2025 года вы не будете допущены на рейсы нашей авиакомпании, следующие в Аргентину, Бразилию, Колумбию, Кубу, Мексику, Панаму и Венесуэлу», — говорится тексте письма.

По данным агентства, среди возможных причин для отказа упомянуты: отказ властей страны, в которую направлялся пассажир; отсутствие необходимых документов и информации для поездки; риск того, что пассажиру будет отказано во въезде в страну, в которую он собирается.

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