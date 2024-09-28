Назван топ безвизовых направлений для российских туристов осенью

Выбор стран для отдыха россиян без визы достаточно широкий, рассказала эксперт по туризму, турагент Анастасия Тимко. В беседе с «Лентой.ру» она назвала топ направлений, которые можно рассмотреть для путешествия осенью 2024 года.

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В первую очередь, по мнению эксперта, стоит обратить внимание на Турцию. Среди плюсов направления она выделила отличный и привычный для российских туристов сервис, прямые перелеты, большое количество горящих туров. Тимко также добавила, что цены на отдых в Турции начинаются от 50 тысяч рублей на человека.

Депутат: отдыхать в Турции дешевле, чем в тундре

На второе место турагент поставила Черногорию.

«Неизбитое направление. Для тех, кто соскучился по Европе, вообще, супер. О красотах Адриатики можно и не говорить, балканская кухня и гостеприимство. Цены в среднем 100 тысяч рублей на человека — перелет плюс проживание», — поделилась она.

На третьем месте оказался Египет. По словам Тимко, в это время года там уже нет жары, но купаться еще можно. В числе преимуществ эксперт выделила любимое всеми «все включено», прямые перелеты. Что касается цен, то уложиться можно и в 100 тысяч рублей на двоих, сказала она.

Собеседница «Ленты.ру» также рекомендовала рассмотреть отдых в Эмиратах. Осенью здесь уже спала жара, море не такое горячее, как летом, отличный сервис и много достопримечательностей. На «все включено» на двоих можно уложиться в 125 тысяч рублей.

«Таиланд — лететь долго, от восьми часов, но зато прямые перелеты, сезон дождей идет на спад, цены приятные, всеми любимая кухня и радушие тайцев. Стоимость на двоих на 10 ночей — около 200 тысяч рублей. Еще Бали, куда снова поставили прямые перелеты. Много преимуществ и у этого направления. Цены сравнимы с Таем», — заключила турагент.

Ранее «Известия» со ссылкой на главу российской дипмиссии в Хараре Николая Красильникова Зимбабве могут ввести безвизовый режим в ноябре этого года. Соответствующий проект соглашений на текущий момент находится на рассмотрении у африканской стороны.

До этого стало известно, что Россия запланировала ввести безвизовый режим с еще одной арабской страной — Иорданией. Отмечалось, что две страны почти завершили согласование.