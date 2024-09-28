Экваториальная Гвинея хочет сотрудничать с Россией в сфере туризма

Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого в интервью RT заявил, что его страна хотела бы видеть больше российских туристов и рассчитывает подписать с Россией соглашения о сотрудничестве в этой сфере.

«Экваториальная Гвинея обладает большим потенциалом для развития туризма. На следующей встрече мы бы хотели подписать соглашения о сотрудничестве с Россией в этой сфере, как мы уже сделали с Китаем, чтобы российские туристы могли посещать нашу страну. У нас есть районы, которые будут привлекать туристов со всего мира», — сказал Мбасого.

В Экваториальной Гвинее есть всё: лесные заповедники, пляжи, райские острова, подчеркнул он.

«Например, Кориско и Аннобон пользуются большой популярностью среди туристов. Во многих районах хорошо развита гостиничная инфраструктура. Кроме того, есть возможность посетить заповедники и познакомиться с местной фауной. Всё это делает нашу страну привлекательной для туристов», — сообщил собеседник.

В июне российский посол в Танзании Андрей Аветисян выразил мнение, что турпоток в африканскую страну возрастёт после запуска прямых рейсов из России.