Ryanair объявила об отмене прямого рейса из Лаппенранты в Бергамо на зимний сезон, что вызвало определённые трудности для туристического сектора региона.

Тем не менее, представители местных туристических компаний не теряют надежду на улучшение ситуации. Финляндия активно развивает сотрудничество с туроператорами из Германии, предлагая разнообразные зимние развлечения для привлечения гостей. Среди предложенных активностей — катание на лыжах, прогулки на санях, традиционные финские сауны и рыбная ловля на озере Сайма.

Владельцы гостиниц в Лаппенранте также выступили с инициативой по организации соревнований рыбаков и созданию общественной зоны для барбекю, чтобы увеличить интерес туристов к региону.

После вступления Финляндии в НАТО, поток иностранных туристов постепенно восстанавливается, хотя и медленнее, чем в целом по Европе. Сообщалось, что Финляндия вернет Китаю двух панд из-за дефицита туристов и финансовых проблем. Ранее писалось о том, что сотрудники зоопарка в Китае перекрашивал собак, выдавая их за панд.