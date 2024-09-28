Куда жители Казахстана чаще всего летают на отдых

В День туризма в Казахстане назвали топ-5 стран, куда летают жители республики на отдых. Чаще всего казахстанцы выбирают Объединенные Арабские Эмираты, Турцию, Египет, Вьетнам и Таиланд. За что любят эти направления рассказала корреспондент «МИР 24» Алена Грачева.

Эмираты выбирают за впечатления и стоимость отдыха. Например, путевка на человека с проживанием и завтраком на четыре дня обойдется примерно в 250 тысяч тенге (48 тысяч рублей). По данным Департамента по развитию туризма, за год из республики приехали на отдых более 60 тысяч казахстанцев, и их количество растет.

«Наш эмират – это идеальное место для казахстанцев, которые приезжают на отдых семьями. Но в то же время направление привлекает и пары, и одиночных туристов, предлагая им разные варианты отдыха. Здесь можно погрузиться в культуру и традиции Ближнего Востока, отдохнуть на пляжах или заняться активностями на Джебель Джейс – самой высокой горе в Эмиратах», – рассказал вице-президент Департамента по развитию туризма эмирата Рас-Эль-Хайма Иад Расбей.

В Казахстане каждый год улучшают условия для туристической мобильности. В результате увеличилось число отдыхающих за рубежом. Этому способствует, в частности, открытие новых направления авиасообщения.

«Казахстан открывает прямые рейсы с популярными странами и безвизовый режим. Страна также заключает ряд соглашений со странами о безвизовом въезде и упрощении визовых процедур», – рассказала главный эксперт государственного контроля и мониторинга Министерства туризма и спорта Республики Казахстан Мадина Жетпысбаева.

Лучше стала и защита отдыхающих. За туроператорами тщательно следят. В стране создали Фонд гарантирования прав граждан в сфере выездного туризма.

«У нас есть система гарантирования, которая обеспечит вам безопасный отдых в любой стране. Достаточно использовать туркод во время путешествия и опираться на него», – объяснила председатель фонда Инна Рей.

По данным национальной статистики, на отдых за рубеж чаще всего отправляются казахстанцы в возрасте от 25 до 34 лет.