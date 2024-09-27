Крыса задержала вылет пассажирского самолета на три часа

Вылет рейса авиакомпании Air New Zealand задержали на три часа из-за крысы в грузовом отсеке самолета. Об этом пишет NZ Herald.

© Lenta.ru

Уточняется, что инцидент произошел в четверг, 26 сентября, на борту лайнера, собиравшегося вылететь из Окленда, Новая Зеландия, в Сан-Франциско, США. Один из пассажиров рассказал, что сотрудник аэропорта заметил грызуна незадолго до взлета.

«Нам пришлось сидеть там и ждать, пока они не избавятся от него, потому что так лететь не разрешалось», — добавил путешественник, имя которого не приводится.

Представитель перевозчика позже подтвердил произошедшее и подчеркнул, что воздушному судну позволили вылететь только после того, как оно прошло тщательный осмотр.

В феврале полеты пассажирского самолета авиакомпании SriLankan Airlines приостановили на три дня из-за крысы на борту. Грызуна заметили на рейсе из Пакистана.