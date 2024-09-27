Туроператоры увеличивают зимнюю авиаперевозку на Мальдивы

С 15 ноября из Москвы в Мале (Мальдивы) начнется чартерная программа авиакомпании AZUR air.

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Рейсы будут выполняться раз в 10–11 дней на лайнерах Boeing 767-300 (336 кресел, из них 23 – повышенной комфортности). Блоки мест на бортах – у туроператоров Anex, Fun&Sun и «Интурист».

Библио-Глобус отправляет туристов из российской столицы на Мальдивы прямыми рейсами своего стратегического партнера по туристической авиаперевозке, «Аэрофлота» – 10 вылетов в неделю, кроме того, – авиакомпаниями Emirates, Etihad и Qatar Airways. А у туроператора LOTi, как и в прошлом зимнем сезоне, заявлена чартерная полетная программа из Москвы на лайнере BlackJet, все места на котором – бизнес-класса. Рейсы будут выполняться с 26 октября дважды в неделю.

Кстати, что касается премиальной авиаперевозки на Мальдивы, то в зимнем сезоне продлится начавшаяся еще летом программа мальдивской авиакомпании BeOnd Airlines из Дубая (ОАЭ) в Мале. На ней строятся комбинированные туры: туристы прибывают в Эмираты, а далее следуют на Мальдивы лайнером Airbus A319, в салоне которого только кресла бизнес-класса. Известно, что блоки мест взяли туроператоры Anex и PAC Group.

Как и годом ранее, на зимний сезон – 2024/2025 туроператорские компании активно продают на Мальдивы GDS-туры (авиабилеты бронируются под запрос в глобальных системах дистрибуции. – Ред.) – как на прямой перевозке «Аэрофлота», так и на стыковочных рейсах иностранных авиакомпаний – Emirates, Etihad, Qatar Airways, flydubai, Oman Air, Turkish Airlines. В одном из туроператоров нам рассказали, что повышенным спросом у них сейчас пользуются и относительно бюджетные варианты перелетов на Мальдивы: туристы, желающие сэкономить, выбирают рейсы китайских авиакомпаний, которые часто дают самые выгодные цены. Маршрут через Китай с учетом пересадок получается продолжительным и не самым удобным, зато стоимость туров с размещением в недорогих гестхаусах Мальдивского архипелага порой получается от 260 тыс. руб. на двоих за 10 дней.

В прогнозном рейтинге популярности направлений туризма на зимний сезон – 2024/2025, подготовленном Службой «БАНКО» по результатам опроса более 500 туркомпаний Москвы и Московской области, Мальдивы оказались на четвертом месте (10,2% предпочтений).