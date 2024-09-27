Эксперт: отдыхать в Турции дешевле, чем в тундре

Туристам нужно давать больше информации об экзотическом отдыхе в России, а цены на него должны быть конкурентоспособными в сравнении с курортами Турции. С таким заявлением на парламентских слушаниях по семейному туризму выступил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

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По его словам, в России есть определенный спрос на путешествия по местам обитания кочевых народов или полноценные туры в тундру. Однако такой вид отдыха дорогостоящий и не может соперничать с турпакетами на «все включено» в Анталью или Бодрум.

«Ценовая политика такая, что дешевле поехать в Турцию по программе all inclusive. Турист будет выбирать там, где удобнее и дешевле», – пояснил свою позицию парламентарий.

По его словам, пока существует такой дисбаланс цен, говорить о развитии внутреннего туризма достаточно сложно. Потому что турист всегда голосует рублем и выбирает отдыхать там, где ему выгоднее.

При этом в России много экзотических направлений, о которых потенциальные путешественники даже не имеют представления. В качестве примера депутат привел Голубые озера в Татарстане, где температура воды и зимой и летом +4 °C. Подобные водоемы есть и в Кабардино-Балкарии, а в Дагестане расположен настоящий каньон, о котором многие туристы просто не знают.

«У нас уникальная страна, каждый регион может предложить что-то свое оригинальное, экзотическое и интересное, и эта информация должна быть доступна для широкого круга людей, ее надо пропагандировать и транслировать», – заключил Ярослав Нилов.

Ранее с похожей позицией выступил и депутат ГД Виталий Милонов. Он рекомендовал россиянкам отказаться от отдыха в Турции и посоветовал тем, кто не может обойтись без заграничной поездки, отправляться в Сирию.