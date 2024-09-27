Туры в Шри-Ланку зимой 2024: безвизовый режим и выгодные предложения

Зима — отличное время для поездки в тёплые страны, и Шри-Ланка занимает одно из первых мест среди популярных направлений у россиян. Остров привлекает живописными пляжами, уникальной природой и богатым культурным наследием. Здесь можно наслаждаться солнцем и океаном, когда в России царят морозы. О том, что туроператоры расширили зимнюю чартерную программу в Шри-Ланку, сообщает издание Туристас.

Туроператоры уже запустили продажи туров на зимний сезон 2024/2025. FUN&SUN предлагает чартерные рейсы с 28 октября 2024 года, а Anex расширил программу полётов, добавив новые направления из российских городов. Цены стартуют от 163 тыс. рублей за 9 ночей, с различными вариантами размещения.

С октября для граждан России вступит в силу безвизовый режим, а до тех пор можно получить бесплатную визу по прибытии.